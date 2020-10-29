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НОВОСТИ

Потери армии обороны НКР выросли до 1119 человек убитыми

11:05 29.10.2020 Источник: Интерфакс

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в четверг еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий, 27 сентября, погибли 1119 военнослужащих армии обороны Карабаха.

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