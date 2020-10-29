Малоимущим семьям будет увеличено детское пособие до прожиточного минимума в регионе

11:32 Источник: Интерфакс

Семьи с детьми от трех до семи лет, чей среднедушевой доход в 2021 году не вырастет до уровня прожиточного минимума, могут рассчитывать на увеличение суммы ежемесячного детского пособия, сообщили в Министерстве труда РФ.

"Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка семьям, в которых при нынешнем размере пособия среднедушевой доход не вырастает до уровня прожиточного минимума", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

В пресс-службе напомнили, что сейчас размер выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка в регионе, что в среднем по стране составляет 5500 рублей, и размер выплаты в каждом конкретном субъекте зависит от того, какой прожиточный минимум на ребенка установлен в регионе.

"Соответственно размер пособия в регионе (в 2021 году - ИФ) будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе", - уточнили в пресс-службе.

Там сказали, что "одновременно с увеличением размера выплаты прорабатываются подходы по увеличению эффективности предоставления помощи на основе регионального опыта".

"Базовый принцип - помощь малообеспеченным семьям с невысоким уровнем дохода - останется неизменным. Минтруд России совместно с регионами ведет расчеты количества получателей пособия в 2021 году", - сказали в ведомстве.

Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет для семей было введено в апреле этого года как мера поддержки семьям с невысокими доходами в условиях пандемического кризиса.