В РФ выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
12:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост увеличился до 1,1%.
Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 14 740, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции уже вылечился 1 186 041 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 75% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 366 против 346 днем ранее. Это максимум за все время пандемии. Всего из-за коронавируса в РФ умер 27 301 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 1,73%, следует из данных штаба.
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