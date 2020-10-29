Суд Москвы признал виновным в экстремизме фигуранта дела "Нового величия" Ребровского

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор обвиняемому в экстремизме члену молодежного сообщества "Новое величие" Павлу Ребровскому. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Ребровский принял участие в создании экстремистского сообщества "Новое величие" с целью свержения государственной власти", - говорится в приговоре. Судья Владимир Кузнецов назовет срок наказания подсудимому в мотивировочной части своего решения.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ребровского к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также назначить ему 5 лет запрета на размещение материалов в интернете и 2 года ограничения свободы. В качестве дополнительной меры прокурор попросил назначить подсудимому принудительное психиатрическое лечение. В последнем слове Ребровский заявил, что в деле нет потерпевших, кроме него и его близких, а само дело он назвал "политической местью" за отказ от признательных показаний и оговора друзей.