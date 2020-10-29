Из итальянских тюрем отпускают под домашний арест 5 тыс. заключенных из-за пандемии
12:32 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 5 тыс. заключенных будут отпущены из итальянских тюрем под домашний арест из-за распространения коронавируса нового типа, заражения которым выявлены в более чем 40 пенитенциарных учреждениях страны. Как пишет в четверг газета "Коррьере дела сера", 3 тыс. из них будут снабжены электронным браслетом по контролю за местонахождением, тогда как две тысячи - это заключенные, которые уже находились на режиме частичной свободы.
Последнее означает, что такие заключенные, которым в течение дня позволено выходить из тюрьмы на работу или учебу, не должны возвращаться в камеру на ночь. Как уточнил на своей странице в "Фейсбуке" министр юстиции Альфонсо Бонафеде, мера, направленная на разгрузку тюрем и предотвращение распространения вируса, применима только к осужденным за менее тяжелые преступления и не будет распространяться на осужденных за мафиозную деятельность, терроризм, коррупцию, сексуальное и семейное насилие. Разрешение по каждому отдельному случаю должен давать специальный трибунал. Кроме того, декрет кабмина устанавливает параметры дистанционной работы системы правосудия.
Ранее правоцентристская оппозиция обвинила министра юстиции Альфонсо Бонафеде в том, что в начале пандемии его ведомство способствовало выходу из тюрем почти 400 мафиозных боссов, которых из камер, в том числе строгого содержания, перевели под домашний арест в связи с опасностью заражения коронавирусом. 9 мая Совмин одобрил декрет, который предписывает всех временно выпущенных вернуть за решетку. В министерстве юстиции указали, что решения о переводе под домашний арест принимает соответствующий трибунал. Однако на практике, как писали СМИ, сроки рассмотрения подобных запросов в трибуналах затягивались, и преступников выпускали под домашний арест, вместо того чтобы переводить при необходимости и реальной угрозе заражения в другие пенитенциарные учреждения.
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