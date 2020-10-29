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Суд в Чите не смог набрать нужное количество присяжных по делу Шамсутдинова

13:05 29.10.2020 Источник: Интерфакс

Второй Восточный окружной военный суд в Чите не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, и отложил процесс до 19 ноября, сообщил "Интерфаксу" адвокат Равиль Тугушев в четверг.

"Уведомления о работе в качестве присяжных заседателей были разосланы 500 человек. В суд явились 15 из них, четверым по разным причинам был дан отвод. Всего необходимо 12 человек. Заседание отложено до 19 ноября, в этот день будет проводиться добор присяжных заседателей", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, 25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Причиной своего поступка Шамсутдинов называл неуставные отношения. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, которое удовлетворено.

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