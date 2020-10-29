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Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель впервые с 2 октября

13:20 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,69% - до $38,97 за баррель впервые с 2 октября 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:55 мск.

В то же время стоимость нефти марки WTI снижается на 1,83% - до $37,03 за баррель.

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