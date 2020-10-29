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Почти 80% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения - исследование

13:32 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения, исключительно валютные - лишь 2%. Такие результаты приводятся в совместном исследовании РГС Банка и аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным исследования, 79% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения, 2% - исключительно валютные, а каждый пятый опрошенный вкладчик (19%) имеет как рублевые, так и валютные сбережения", - отмечается в исследовании.

При этом у большинства опрошенных российских вкладчиков (98%) открыты рублевые счета и вклады для хранения свободных средств. Хранят в банке накопления в долларах 17% вкладчиков, почти каждый десятый (9%) - в евро, а сберегательные продукты одновременно в двух валютах есть у 6% опрошенных. Другие валюты практически никто не использует. К примеру, только молодая аудитория в возрасте от 21 до 35 лет в качестве альтернативной валюты сбережений отметила английские фунты (1%).

Отмечается, что молодежь в возрасте от 21 до 35 лет чаще остальных хранит деньги в долларах (19%) и реже в евро (8%). Единой европейской валюте больше отдают предпочтение люди старшего возраста - 46-55 лет (12%) и 56+ (10%).

Доля не доверяющих валютным инструментам при сбережении средств (считающих их невыгодными) растет с возрастом: среди молодежи таких только 10%, а в старшей возрастной группе - почти четверть (23%). Большинство (70%) из тех, кто создал для себя мультивалютную корзину, напротив, уверены, что диверсификация вкладов позволяет обезопасить сбережения от обесценивания, в том числе в результате инфляции.

"Несмотря на то, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в рублях, на фоне снижения ставок значительная часть вкладчиков начала активно диверсифицировать свои накопления. Если доля вкладов в рублях позволяет всегда иметь под рукой необходимую сумму наличных и экономить на конвертации, то доля вкладов в иностранной валюте - получить страховку от девальвации и дополнительный доход в случае роста курса иностранной валюты, - отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка 100+ (совокупность городов с населением более 100 тысяч человек). Объем выборки - 1201 человек в возрасте от 21 года.

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