Андрей Воробьёв и Сергей Собянин открыли автовокзал "Центральный"
14:57 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
"В 2012 году президент создал дирекцию Московского транспортного узла, понимая насколько важно для комфорта жителей развитие дорог, пригородного, железнодорожного сообщения. Нами совместно с федеральным правительством реализована огромная программа - это и МЦД, которое при поддержке Москвы запущено, и новые вокзалы. Все это комфорт и качество жизни жителей, - сказал Андрей Воробьёв. - Благодаря нашей совместной стратегии с Москвой, с января будет действовать единая транспортная карта на железнодорожном сообщении, в автобусах - везде. Более того, она будет работать в других регионах".
Строительство автовокзала "Центральный" началось в 2017 году по поручению губернатора - старая станция, возведенная в 1971 году, уже не соответствовала современным требованиям комфорта и безопасности. Проект реализован за счет инвесторов. Это первый автовокзал в Московском регионе, где потоки приезжающих и отправляющихся пассажиров разведены на разные уровни, как в аэропортах. Он оснащен системами транспортной безопасности, продажи билетов онлайн и через терминалы.
Для обеспечения единого уровня безопасности и обслуживания пассажиров на всех автовокзалах и автостанциях Москвы "Центральный" безвозмездно передан в собственность столицы.
"Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Подмосковью, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую области, выезжают миллионы людей, которые пользуются и наземным общественным транспортом, и собственным личным транспортом", - сказал Сергей Собянин.
В 11-этажном комплексе - залы ожидания, комната матери и ребенка, кафе, кинотеатр, фитнес-центр, гостиница, магазины. Созданы условия для маломобильных граждан.
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