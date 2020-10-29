Андрей Воробьёв и Сергей Собянин открыли автовокзал "Центральный"

14:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областии мэр Москвыоткрыли автовокзал "Центральный" на Щелковском шоссе. Через транспортный хаб ежедневно в города Подмосковья будут ездить 54 тыс. пассажиров. Это крупнейший автовокзал в РФ, он обслуживает 25 областных маршрутов из Балашихи, Звездного городка, Лосино-Петровского, Черноголовки, Щелково и Фрязино, а также порядка 200 междугородних и международных рейсов.

"В 2012 году президент создал дирекцию Московского транспортного узла, понимая насколько важно для комфорта жителей развитие дорог, пригородного, железнодорожного сообщения. Нами совместно с федеральным правительством реализована огромная программа - это и МЦД, которое при поддержке Москвы запущено, и новые вокзалы. Все это комфорт и качество жизни жителей, - сказал Андрей Воробьёв. - Благодаря нашей совместной стратегии с Москвой, с января будет действовать единая транспортная карта на железнодорожном сообщении, в автобусах - везде. Более того, она будет работать в других регионах".

Строительство автовокзала "Центральный" началось в 2017 году по поручению губернатора - старая станция, возведенная в 1971 году, уже не соответствовала современным требованиям комфорта и безопасности. Проект реализован за счет инвесторов. Это первый автовокзал в Московском регионе, где потоки приезжающих и отправляющихся пассажиров разведены на разные уровни, как в аэропортах. Он оснащен системами транспортной безопасности, продажи билетов онлайн и через терминалы.

Для обеспечения единого уровня безопасности и обслуживания пассажиров на всех автовокзалах и автостанциях Москвы "Центральный" безвозмездно передан в собственность столицы.

"Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Подмосковью, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую области, выезжают миллионы людей, которые пользуются и наземным общественным транспортом, и собственным личным транспортом", - сказал Сергей Собянин.

В 11-этажном комплексе - залы ожидания, комната матери и ребенка, кафе, кинотеатр, фитнес-центр, гостиница, магазины. Созданы условия для маломобильных граждан.