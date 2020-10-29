Новикомбанк и Воронежское РО СоюзМаш заключили соглашение с отделением Юнармии в Воронеже
15:05 29.10.2020
Новикомбанк и Воронежское РО Союза машиностроителей России заключили партнерское соглашение с отделением всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Воронеже.
Подписанное соглашение нацелено на взаимодействие сторон в области патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, проведение соответствующих мероприятий, направленных, в том числе и на духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие.
Как куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Новикомбанк поддерживает все социальные инициативы организации, в том числе в сфере молодежной политики. В частности, в рамках подписанного соглашения, воронежский штаб Юнармии уже получил от Банка учебно-методические материалы для проведения занятий.
«Социальная ответственность — значимая составляющая корпоративной культуры Новикомбанка. Заключив партнерское соглашение с Юнармией, Банк намерен оказывать полное содействие работе, направленной на патриотическое воспитание детей и подростков», — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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