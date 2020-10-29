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Лукашенко поручил привлечь в народные дружины бывших военных, обеспечив их оружием - БелТА

15:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить деятельность народных дружин по обеспечению правопорядка, привлекая в их ряды бывших военнослужащих и предоставляя им оружие. Об этом Лукашенко сказал в четверг, принимая кадровые решения.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

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