Кабмин направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом - Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направит субъектам РФ 10 млрд рублей в качестве помощи для борьбы с коронавирусом, еще 1 млрд рублей выделят на поддержку региональных лабораторий, которые проводят исследования на наличие инфекции. Об этом сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

Председатель правительства напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах обсуждалась ранее на совещании у президента Владимира Путина. Глава государства поручил предусмотреть помощь субъектам РФ для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций.

"Сегодня на заседании правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 млрд рублей. И еще 1 млрд рублей - на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию", - сказал Мишустин.