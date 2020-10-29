В России журнал, подобный французскому "Шарли Эбдо", невозможен - Песков

15:32 Источник: Интерфакс

Существование журналов, подобных французскому "Шарли Эбдо", в РФ невозможно, в том числе из-за ограничений в законодательстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, мог бы в России существовать такой журнал, как "Шарли Эбдо", Песков сказал: "Нет, не мог".

"Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна, в России живет порядка 20 млн мусульман. В России преобладающей религией является христианство, но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу", - отметил Песков.

"Поэтому существование такого журнала у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также подтвердил, что это ограничение связано с защитой чувств верующих.