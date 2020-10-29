Путин с осторожностью, но и с пониманием относится к нетрадиционным бракам

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признался, что с осторожностью, но и пониманием относится к нетрадиционным бракам, а также другим нетрадиционным формам в различных областях жизни.

На форуме "Россия зовет!", отвечая на вопрос о возможности использования в денежно-кредитной политике России нетрадиционных методов, глава государства заметил: "Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам". "В том числе нетрадиционным бракам", - уточнил он.

"Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно детей на свет не производят", - с улыбкой заметил Путин.