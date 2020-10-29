Вооруженный ножом человек, планировавший нападение, задержан во французском Лионе - ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщил телеканал "Си-ньюс" со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, злоумышленник готовился совершить нападение.