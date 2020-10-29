Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $38 за баррель впервые с 15 июня

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 4,36% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла 37,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:05 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась ниже 38 долларов за баррель 15 июня текущего года.