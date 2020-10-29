Ксении Собчак стали угрожать после поста о карикатурах на пророка Мухаммеда

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Телеведущая Ксения Собчак планирует обратиться в правоохранительные органы из-за угроз, которые поступают ей, ее сыну и всей семье. Об этом Собчак заявила Znak.com. «Да, планирую [обращаться в полицию]. Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров», — сообщила Собчак.

Ранее телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором сообщила о поступающих ей угрозах. Так, неизвестные пишут Собчак, что «ее голова окажется там, если она не удалит пост, прочь руки от нашего пророка Мухаммеда. И пускай извиняется перед мусульманами».

Два дня назад Ксения Собчак написала пост, в котором заявила, что «свобода — самое ценное, что есть у человека». «То, что произошло во Франции, очень важно. Макрон — мой герой в эти дни. […] Удивительно средневековое понимание „покушения на ценности“. Не хотите смотреть на рисунки пророка, не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть на пляже в Ницце, закутавшись по самые глаза, — ваше право. А мое — ходить в бикини. Неужели такая простая истина так сложно дается человечеству?» — написала Собчак, комментируя убийство чеченцем французского учителя, рассуждавшего о свободе слова на примере карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.