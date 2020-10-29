0
0
30
НОВОСТИ

Захар Прилепин: теперь французы будут лучше понимать нашу войну на Кавказе

16:22 29.10.2020 Источник: НГ-Online

Российский писатель Захар Прилепин сделал запись в соцсети, которую можно расценить как косвенный комментарий к серии терактов во Франции. Не упоминая ни про убийство учителя Самюэля Пати в Париже, ни про гибель троих прихожан католического храма в Ницце, Прилепин написал: «В 2006 году перевели на французский мой первый роман «Патологии». О событиях на Кавказе. О войне. В последующие пару лет я десятки раз там выступал, и почти всегда со скандалом: французская пресса и французская публика обвиняла меня, федералов, Россию во всех смертных грехах. Я отвечал: это сложная, страшная история, нам нечем хвалиться, но всё-таки вы с вашими банальными представлениями – не слишком понимаете, о чем речь. Теперь, кажется, понимают лучше. Потом и про киевский майдан поймут, и про Одессу. С некоторым обидным запозданием. Се ля ви».

Напомним, учителя убил этнический чеченец из семьи эмигрантов из России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 29.10.2020
Вооруженный ножом человек, планировавший нападение, задержан во французском Лионе - ТВ
0
25
16:12 29.10.2020
Ксении Собчак стали угрожать после поста о карикатурах на пророка Мухаммеда
0
67
16:00 29.10.2020
Путин с осторожностью, но и с пониманием относится к нетрадиционным бракам
0
97
15:32 29.10.2020
В России журнал, подобный французскому "Шарли Эбдо", невозможен - Песков
0
130
15:12 29.10.2020
Кабмин направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом - Мишустин
0
140
15:05 29.10.2020
Новикомбанк и Воронежское РО СоюзМаш заключили соглашение с отделением Юнармии в Воронеже
0
141
15:00 29.10.2020
Лукашенко поручил привлечь в народные дружины бывших военных, обеспечив их оружием - БелТА
0
172
14:57 29.10.2020
Андрей Воробьёв и Сергей Собянин открыли автовокзал "Центральный"
0
181
14:32 29.10.2020
Французские полицейские застрелили вооруженного ножом человека в Авиньоне - ТВ
0
247
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
282

Возврат к списку