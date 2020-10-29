Захар Прилепин: теперь французы будут лучше понимать нашу войну на Кавказе

16:22 Источник: НГ-Online

Российский писатель Захар Прилепин сделал запись в соцсети, которую можно расценить как косвенный комментарий к серии терактов во Франции. Не упоминая ни про убийство учителя Самюэля Пати в Париже, ни про гибель троих прихожан католического храма в Ницце, Прилепин написал: «В 2006 году перевели на французский мой первый роман «Патологии». О событиях на Кавказе. О войне. В последующие пару лет я десятки раз там выступал, и почти всегда со скандалом: французская пресса и французская публика обвиняла меня, федералов, Россию во всех смертных грехах. Я отвечал: это сложная, страшная история, нам нечем хвалиться, но всё-таки вы с вашими банальными представлениями – не слишком понимаете, о чем речь. Теперь, кажется, понимают лучше. Потом и про киевский майдан поймут, и про Одессу. С некоторым обидным запозданием. Се ля ви».

Напомним, учителя убил этнический чеченец из семьи эмигрантов из России.