Захар Прилепин: теперь французы будут лучше понимать нашу войну на Кавказе
16:22 29.10.2020 Источник: НГ-Online
Российский писатель Захар Прилепин сделал запись в соцсети, которую можно расценить как косвенный комментарий к серии терактов во Франции. Не упоминая ни про убийство учителя Самюэля Пати в Париже, ни про гибель троих прихожан католического храма в Ницце, Прилепин написал: «В 2006 году перевели на французский мой первый роман «Патологии». О событиях на Кавказе. О войне. В последующие пару лет я десятки раз там выступал, и почти всегда со скандалом: французская пресса и французская публика обвиняла меня, федералов, Россию во всех смертных грехах. Я отвечал: это сложная, страшная история, нам нечем хвалиться, но всё-таки вы с вашими банальными представлениями – не слишком понимаете, о чем речь. Теперь, кажется, понимают лучше. Потом и про киевский майдан поймут, и про Одессу. С некоторым обидным запозданием. Се ля ви».
Напомним, учителя убил этнический чеченец из семьи эмигрантов из России.
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