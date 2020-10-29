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Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов

17:12 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд РФ в целом не поддерживает идею введения пенсионных рангов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя идею первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, который предложил начислять пенсии "по рангам".

"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов", - рассказали в министерстве.

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