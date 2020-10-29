В КоАП РФ может появиться штраф до 1 млн руб. за производство и оборот фальсификата

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальное наказание за производство и оборот фальсифицированных товаров, в том числе пищевой продукции, может составить до 5 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц. Как сообщила ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, такой размер санкций согласован рабочей группой по подготовке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно проекту статьи, текст которой есть в распоряжении ТАСС, за производство и оборот фальсифицированных товаров (за исключением лекарственных препаратов, в том числе для применения в ветеринарии) предлагается ввести наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 250 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей с возможными дополнительными санкциями в виде конфискации предмета правонарушения или административного запрета деятельности на срок до 30 суток с конфискацией.

Для юридических лиц предлагается установить ответственность в виде штрафа от 250 тыс. до одного миллиона рублей с возможными дополнительными санкциями в виде конфискации предмета правонарушения или административного запрета деятельности на срок до 30 суток с конфискацией.

Как пояснила ТАСС сенатор, в настоящее время статья о фальсификате касается только лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок.