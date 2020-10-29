Россия считает возможной передачу Азербайджану ряда районов, занятых Арменией - Путин
18:40 29.10.2020 Источник: Интерфакс
Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"
"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал Путин.
"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?" - сказал Путин.
"И Азербайджан о чем говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - пояснил он.
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