Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви. Об этом в четверг сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

"В Сартрувиле (департамент Ивелин - прим. ТАСС) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце", - написала она в своем "Твиттере".