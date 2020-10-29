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Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа

19:20 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви. Об этом в четверг сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

"В Сартрувиле (департамент Ивелин - прим. ТАСС) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце", - написала она в своем "Твиттере".

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