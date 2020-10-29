Пригожин намерен отсудить у Навального и Милова еще 5 и 7 миллионов рублей

19:40

Юристы, представляющие интересы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обратились в суд с новым исковым заявлением против главы так называемого ФБК Алексея Навального и его коллеги Владимира Милова.

Поводом для нового иска послужило то, что ранее соратник блогера тиражировал лживую информацию про предпринимателя, порочащую его честь и достоинство. В частности, Милов предпринимал попытку приписать Пригожину уголовное преступление.

Копия искового заявления против членов ФБК была опубликована пресс-службой компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину. Согласно документу, на этот раз адвокаты бизнесмена намерены в судебном порядке взыскать с Милова и Навального семь и пять миллионов рублей соответственно.

Напомним, ранее в суд от юристов предпринимателя уже поступал иск против Навального и Милова, где требовалось взыскать по 5 млн руб. с каждого за публикацию оскорбительных материалов в Интернете.

Помимо этого, Пригожин пытается привлечь к ответственности еще одну коллегу Навального по ФБК, Любовь Соболь. Она также обвиняется в клевете, порочащей честь предпринимателя.