0
0
95
НОВОСТИ

Пригожин намерен отсудить у Навального и Милова еще 5 и 7 миллионов рублей

19:40 29.10.2020

Юристы, представляющие интересы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обратились в суд с новым исковым заявлением против главы так называемого ФБК Алексея Навального и его коллеги Владимира Милова.

Поводом для нового иска послужило то, что ранее соратник блогера тиражировал лживую информацию про предпринимателя, порочащую его честь и достоинство. В частности, Милов предпринимал попытку приписать Пригожину уголовное преступление.

Копия искового заявления против членов ФБК была опубликована пресс-службой компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину. Согласно документу, на этот раз адвокаты бизнесмена намерены в судебном порядке взыскать с Милова и Навального семь и пять миллионов рублей соответственно.

Напомним, ранее в суд от юристов предпринимателя уже поступал иск против Навального и Милова, где требовалось взыскать по 5 млн руб. с каждого за публикацию оскорбительных материалов в Интернете.

Помимо этого, Пригожин пытается привлечь к ответственности еще одну коллегу Навального по ФБК, Любовь Соболь. Она также обвиняется в клевете, порочащей честь предпринимателя.

скрин конкорд.png
Скриншот со страницы пресс-службы "Конкорда" в "ВКонтакте". 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 29.10.2020
Отмена КС Украины антикоррупционных норм может прервать безвизовый режим с ЕС - посол
0
84
20:20 29.10.2020
Андрей Воробьев привился от коронавируса
0
94
20:00 29.10.2020
ФСБ предъявила ученому Луканину обвинение в госизмене в пользу одной из азиатских стран
0
133
19:41 29.10.2020
Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона
0
133
19:20 29.10.2020
Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа
0
166
18:40 29.10.2020
Россия считает возможной передачу Азербайджану ряда районов, занятых Арменией - Путин
0
310
18:00 29.10.2020
В КоАП РФ может появиться штраф до 1 млн руб. за производство и оборот фальсификата
0
224
17:32 29.10.2020
Уровень бедности в России в ближайшие годы сократится вдвое, уверен Путин
0
288
17:12 29.10.2020
Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов
0
252
17:00 29.10.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $38 за баррель впервые с 15 июня
0
280

Возврат к списку