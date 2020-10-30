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НОВОСТИ

Азербайджан создает спецадминистрацию на подконтрольных территориях в Карабахе

09:00 30.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент Азербайджана подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях Нагорного Карабаха, которые за время военного конфликта перешли под контроль азербайджанских военных.

Согласно документу, на подконтрольных территориях будут созданы временные комендатуры, которые будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана. МВД Азербайджана назначит временных комендантов на этих территориях.

Временные комендатуры согласовывают свою деятельность с Минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана.  Коммерсантъ

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