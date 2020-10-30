0
0
38
НОВОСТИ

Белоруссия частично ограничила въезд на свою территорию

09:05 30.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Белоруссия временно ограничила въезд на свою территорию. Речь идет о наземных КПП всех граничащих с Белоруссией стран, кроме России. Как говорится в официальном телеграм канале погранкомитета республики, решение принято «в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных государствах. Как долго продлятся ограничения, не уточняется. Исключение сделано для дипломатов, дальнобойщиков и ряда других категорий граждан, чья деятельность требует пересечения границы. В МВД Белоруссии накануне заявили, что в страну пытались попасть около тысячи иностранных «инструкторов», но были задержаны на границе.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 30.10.2020
Кабмин за октябрь выделит почти 25 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
0
21
09:00 30.10.2020
Азербайджан создает спецадминистрацию на подконтрольных территориях в Карабахе
0
73
22:50 29.10.2020
Муфтий Альбир Крганов призвал верующих не решать проблемы несанкционированными митингами
0
508
22:40 29.10.2020
Почти 85% переболевших коронавирусом нуждаются в реабилитации - эксперт
0
550
22:00 29.10.2020
Продажи автомобилей в РФ за 9 месяцев упали на 13,6%, производство - на 25% - Минпромторг
0
488
21:55 29.10.2020
Ужесточать ограничительные меры, как в Европе, в Москве не планируется - Собянин
0
498
21:40 29.10.2020
Резервные госпитали в Москве будут работать, пока власти не убедятся, что COVID-19 прошел
0
508
21:25 29.10.2020
В Симферополе могут сократить подачу воды до 2-х часов утром и 2-х вечером
0
523
21:20 29.10.2020
Кабмин выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми на погашение ипотеки - Мишустин
0
507
20:40 29.10.2020
Отмена КС Украины антикоррупционных норм может прервать безвизовый режим с ЕС - посол
0
556

Возврат к списку