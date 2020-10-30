Кабмин за октябрь выделит почти 25 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ на основе прогноза российских регионов за октябрь выделит из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в двух проектах распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году, которые согласованы Минфином России (есть в распоряжении ТАСС).

"Проект подготовлен на основании представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья заявок о прогнозных значениях потребности дополнительных финансовых ресурсов за октябрь 2020 года в размере 8,69 млрд рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения", - говорится в одном из документов.

Согласно второму проекту распоряжения, из резервного фонда будет выделено около 16,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты "за выполнение особо важных работ" медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом. Проект также подготовлен на основании прогноза в потребности дополнительных финансовых ресурсов за октябрь 2020 года.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.