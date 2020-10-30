Глава Facebook назвал высокой вероятность масштабных волнений в США по итогам выборов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг считает высоким риск широкомасштабных волнений в США по итогам всеобщих выборов 3 ноября. С таким предупреждением он выступил в четверг во время телеконференции, приуроченной к публикации отчета компании за третий квартал текущего года.

"Я встревожен угрозой гражданских волнений по всей стране из-за глубины раскола общества и возможности задержки в подведении итогов голосования на дни и даже на недели", - признал Цукерберг. "Учитывая это, компаниям, подобным нашей, следует пойти гораздо дальше того, что предпринято уже", - продолжал он.

Он перечислил различные меры, которые приняла Facebook для противодействия дезинформации на своих платформах в преддверии выборов в США. "Это не является отходом от нашей философии и решительной поддержки свободы слова. Наоборот, эти меры отражают рост угрозы насилия и беспорядков", - утверждал глава компании. Она ранее на этой неделе сообщила, что помогла более 4 млн человек зарегистрироваться на своих платформах для голосования на всеобщих выборах в США 3 ноября.

Цукерберг отвечал на вопросы по поводу ситуации в Филадельфии, где в ночь на четверг вводился комендантский час. Он был нарушен. Как сообщила мэрия города, минувшей ночью были задержаны 40 человек в дополнение к более 170 задержанным в течение предыдущих двух ночей. Им инкриминируется нападение на полицейских, грабежи со взломом, угон автомобилей и отказ подчиниться приказу представителей властей. Также были совершены попытки взлома 11 банкоматов. В стычках пострадали в целом 57 блюстителей порядка, из которых один госпитализирован.

Поводом для волнений стал трагический инцидент 26 октября в Филадельфии, где полицейские застрелили темнокожего Уоллеса. Тот, предположительно, угрожал ножом стражам порядка и не реагировал на их приказы бросить оружие. От полученных ран афроамериканец умер. Вскоре в Филадельфии начались протесты, которые переросли в беспорядки.