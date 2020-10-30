Саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС осудили действия Турции в Восточном Средиземноморье, а также агрессивную риторику в адрес государств сообщества. Об этом заявил в четверг вечером глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции.

"Турция не пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику [в адрес стран ЕС], которая полностью неприемлема", - заявил Мишель. Он подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.