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Саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза

10:00 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС осудили действия Турции в Восточном Средиземноморье, а также агрессивную риторику в адрес государств сообщества. Об этом заявил в четверг вечером глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции.

"Турция не пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику [в адрес стран ЕС], которая полностью неприемлема", - заявил Мишель. Он подчеркнул, что дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре.

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