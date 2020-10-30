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Байден считает, что из-за политики Трампа на Кубе выросло влияние России

10:05 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США Джозеф Байден считает, что из-за политики американского лидера Дональда Трампа российское влияние на Кубе выросло. С таким заявлением он выступил в четверг во время выступления во Флориде.

"Нам нужно проголосовать, чтобы был выработан новый курс в отношении Кубы. Подход действующей администрации не дает результатов. Сейчас Куба не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад", - сказал политик. По его мнению, "Россия восстановила масштабное присутствие в Гаване".

Флорида входит в сравнительно небольшое число "колеблющихся" штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Трамп и Байден в последние дни перед выборами президента, намеченными на 3 ноября, уделили ключевое внимание проведению агитации во Флориде. Победа в штате дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом "колеблющемся" штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось, после того как в январе 2017 года США возглавил Трамп. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан Соединенных Штатов и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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