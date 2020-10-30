Трещина на МКС могла появиться от удара снаружи станции - экипаж
10:20 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", которая, предположительно, является причиной утечки воздуха, могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Об этом сообщили российские члены экипажа МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) в Королеве.
"У нас тут возникла, идея, Владимир, пока мы работали. Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи", - отметил космонавт Сергей Рыжиков, обращаясь к руководителю полета российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву.
Космонавт предложил в рамках будущего выхода в космос по российской программе, который запланирован на 18 ноября, обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. "Вы знаете, очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет - добраться конкретно до этого места снаружи", - пояснил руководитель полета.
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