Саммит Евросоюза назвал нежелательными перемещения между странами сообщества
10:32 30.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Саммит ЕС назвал нежелательными перемещения между странами сообщества. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все перемещения граждан в условиях пандемии должны быть сведены только к строго необходимым. По ее словам, карантинные послабления допущенные этим летом были преждевременными и не только с т.з. путешествий. Эхо Москвы
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