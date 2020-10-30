Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен

10:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Дональда Трампа не представила никакого плана вывода американских войск из Афганистана к концу текущего года, а заявленное президентом намерение сделать это не получило никакого конкретного подтверждения. Об этом заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон), слова которого в четверг приводит еженедельник "Дифенс ньюс".

"Никакого плана вывода [войск из Афганистана] к Рождеству просто нет. Белый дом такового не представил, и у Пентагона его нет", - приводит издание слова Смита, сказанные им в ходе онлайн-семинара в Центре за новую американскую безопасность.