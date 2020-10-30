0
0
63
НОВОСТИ

Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен

10:22 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Дональда Трампа не представила никакого плана вывода американских войск из Афганистана к концу текущего года, а заявленное президентом намерение сделать это не получило никакого конкретного подтверждения. Об этом заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон), слова которого в четверг приводит еженедельник "Дифенс ньюс".

"Никакого плана вывода [войск из Афганистана] к Рождеству просто нет. Белый дом такового не представил, и у Пентагона его нет", - приводит издание слова Смита, сказанные им в ходе онлайн-семинара в Центре за новую американскую безопасность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:55 30.10.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 30 октября
0
0
10:32 30.10.2020
Саммит Евросоюза назвал нежелательными перемещения между странами сообщества
0
56
10:30 30.10.2020
Сбербанк присоединился к международному Совету по стандартам безопасности индустрии платежных карт
0
81
10:20 30.10.2020
Трещина на МКС могла появиться от удара снаружи станции - экипаж
0
88
10:05 30.10.2020
Байден считает, что из-за политики Трампа на Кубе выросло влияние России
0
101
10:00 30.10.2020
Саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза
0
96
09:32 30.10.2020
Глава Facebook назвал высокой вероятность масштабных волнений в США по итогам выборов
0
160
09:20 30.10.2020
Кабмин за октябрь выделит почти 25 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
0
165
09:05 30.10.2020
Белоруссия частично ограничила въезд на свою территорию
0
176
09:00 30.10.2020
Азербайджан создает спецадминистрацию на подконтрольных территориях в Карабахе
0
203

Возврат к списку