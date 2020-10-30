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Размер зарплат медиков в регионах должен быть приоритетом для местных властей - Песков

14:00 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос зарплат врачей должен быть приоритетным для региональных властей. Такое мнение высказал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается зарплаты, безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе", - сказал он. "Здесь каждый регион должен регулировать это <...> в зависимости от возможностей", - добавил он.

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