Половина опрошенных ОНФ россиян сообщили об ухудшении материального положения в пандемию

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина россиян, которые приняли участие в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), пожаловались на ухудшение материального положения во время пандемии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОНФ.

"Опрос, в котором приняли участие почти 7 тыс. человек, показал, что у большинства россиян (66%) физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось. Но у половины опрошенных ухудшилось психологическое самочувствие и материальное положение", - говорится в сообщении. Опрос проходил 7-25 сентября во всех регионах страны.

Кроме того, исследование показало, что большинство семей с детьми, обратившихся за выплатами в период пандемии, получили их.

"Опрос показал, что четвертая часть малоимущих семей с детьми еще сталкивается со сложными ситуациями: то нет возможности получить нужную справку, то из-за сбоев в системе теряются все документы, то заявки подаются не по тому адресу. Во многом это технические проблемы, но также есть и недоработки нормативных актов. Решение некоторых вопросов требует внесения изменений в законодательство", - отметила координатор проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать" Татьяна Буцкая.