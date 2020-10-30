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НОВОСТИ

Хабиб крайне резко высказался в отношении президента Франции

15:00 30.10.2020 Источник: Газета.Ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанных единоборств (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию президента Франции со следом ботинка на лице и подверг его жесткой критике.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

Напомним, что 6-го октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Сообщалось, что его убил 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров за демонстрацию карикатуры «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон обещал принять жесткие меры против радикальных исламистов.

Ранее брат Хабиба призвал бойкотировать французские товары.  Газета.Ru


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