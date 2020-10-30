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Российская или китайская вакцина никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС - ЕК

15:12 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС, основанной на размещении частично предоплаченных заказов, которая включает только компании, производящие вакцину на территории союза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в пятницу на брифинге в Еврокомиссии.

"Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации, и они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях [частичной] предоплаты", - заявил он.

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