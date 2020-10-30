Глава КС Украины усмотрел в законопроекте Зеленского признаки "конституционного переворота"
15:32 30.10.2020 Источник: Интерфакс
Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота.
"Сегодня за ночь проявился проект закона 4288 (законопроект президента Украины Владимира Зеленского - ИФ), который имеет признаки конституционного переворота", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Он заявил, что реформирование КС возможно только конституционным способом.
Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.
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