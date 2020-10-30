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Около 1,6 тыс. человек заразились коронавирусом в СИЗО и колониях за время пандемии - ФСИН

16:00 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 1,6 тыс. заключенных в следственных изоляторах и колониях заразились коронавирусом с начала пандемии, более 91% из них вылечились, один человек умер. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Бояринев.

"За весь период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране выявлен 1 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе в следственных изоляторах - 590 случаев. К сожалению, один заболевший осужденный, которого мы своевременно госпитализировали в медучреждение органов здравоохранения, все-таки умер", - сказал он. По состоянию на 22 октября выздоровели 1 452 человека, или 91,2% среди тех, у кого выявлялась новая коронавирусная инфекция. "Продолжают болеть 138 человек", - уточнил Бояринев.

По словам замдиректора ФСИН, благодаря масштабной работе по противодействию коронавирусу в 11 территориальных органах ФСИН России не было зарегистрировано случаев заболевания COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. "Это, например, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ивановская, Самарская, Курганская, Воронежская и Тамбовская области", - отметил он.

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