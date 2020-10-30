Лукашенко заявил, что его помощниками в регионах будут только люди с военным прошлым

16:12 Источник: Газета.Ru

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его помощниками — инспекторами по регионам республики — будут только люди с военным прошлым, сообщает БелТА.

Глава государства объяснил, что необходимо стабилизировать обстановку в стране и обеспечить порядок и дисциплину.

Ранее глава государства назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, министра внутренних дел Юрия Караева — по Гродненской области, а замглавы МВД и начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова — в Минске. Газета.Ru