В ростовской мэрии и Минздраве идут обыски по делу о смерти больных с COVID-19 - источник
16:34 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обыски проводятся в мэрии Ростова-на-Дону и Минздраве Ростовской области по делу о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице №20, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"В настоящее время в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и Минздраве региона проходят обыски. Также обыски проходят по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Ростова-на- Дону Надежды Левицкой", - сообщил источник.
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