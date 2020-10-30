В ростовской мэрии и Минздраве идут обыски по делу о смерти больных с COVID-19 - источник

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проводятся в мэрии Ростова-на-Дону и Минздраве Ростовской области по делу о смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице №20, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В настоящее время в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и Минздраве региона проходят обыски. Также обыски проходят по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Ростова-на- Дону Надежды Левицкой", - сообщил источник.