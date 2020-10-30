ВВП ЕС упал в третьем квартале на 3,9%
17:00 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 года упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
При этом относительно второго квартала ВВП ЕС вырос на 12,1%.
ВВП Еврозоны в годовом выражении снизился на 4,3%, тогда как в квартальном возрос на 9,4%.
Среди государств - членов ЕС, по которым Евростат располагает данными за третий квартал, наибольший рост ВВП наблюдается у Франции (18,2%), Испании (16,7%) и Италии (16,1%). Наименьший рост продемонстрировали ВВП Литвы (3,7%), Чехии (6,2%) и Латвии (6,6%).
НОВОСТИ
- 18:20 30.10.2020
- Израильская армия готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
- 18:10 30.10.2020
- Минимум на две недели польские власти переводят госсотрудников на удаленный режим работы
- 17:40 30.10.2020
- РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией
- 17:12 30.10.2020
- Четверо погибли, 120 ранены в результате землетрясения на западе Турции - спасатели
- 16:34 30.10.2020
- В ростовской мэрии и Минздраве идут обыски по делу о смерти больных с COVID-19 - источник
- 16:12 30.10.2020
- Лукашенко заявил, что его помощниками в регионах будут только люди с военным прошлым
- 16:00 30.10.2020
- Около 1,6 тыс. человек заразились коронавирусом в СИЗО и колониях за время пандемии - ФСИН
- 15:40 30.10.2020
- Андрей Воробьев: Вакцина - безопаснее, чем болеть
- 15:32 30.10.2020
- Глава КС Украины усмотрел в законопроекте Зеленского признаки "конституционного переворота"
- 15:12 30.10.2020
- Российская или китайская вакцина никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС - ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать