ВВП ЕС упал в третьем квартале на 3,9%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 года упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

При этом относительно второго квартала ВВП ЕС вырос на 12,1%.

ВВП Еврозоны в годовом выражении снизился на 4,3%, тогда как в квартальном возрос на 9,4%.

Среди государств - членов ЕС, по которым Евростат располагает данными за третий квартал, наибольший рост ВВП наблюдается у Франции (18,2%), Испании (16,7%) и Италии (16,1%). Наименьший рост продемонстрировали ВВП Литвы (3,7%), Чехии (6,2%) и Латвии (6,6%).