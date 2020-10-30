Четверо погибли, 120 ранены в результате землетрясения на западе Турции - спасатели

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре человека погибли, 120 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в пятницу правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

"Погибли четыре человека, 120 получили ранения", - отмечается в сообщении управления.