РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией

17:40 Источник: RNS

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий рекомендовал епархиальным архиереям в регионах со сложной эпидемической ситуацией закрыть монастыри для профилактики коронавируса.

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», - говорится в циркулярном письме, размещенном на сайте РПЦ. RNS