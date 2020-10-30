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НОВОСТИ

РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией

17:40 30.10.2020 Источник: RNS

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий рекомендовал епархиальным архиереям в регионах со сложной эпидемической ситуацией закрыть монастыри для профилактики коронавируса.

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», - говорится в циркулярном письме, размещенном на сайте РПЦ.  RNS

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