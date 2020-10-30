РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией
17:40 30.10.2020 Источник: RNS
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий рекомендовал епархиальным архиереям в регионах со сложной эпидемической ситуацией закрыть монастыри для профилактики коронавируса.
«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», - говорится в циркулярном письме, размещенном на сайте РПЦ. RNS
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