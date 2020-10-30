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Минимум на две недели польские власти переводят госсотрудников на ﻿удаленный режим работы

18:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши из-за эпидемии коронавируса приняли решение перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы как минимум на две недели. Об этом заявил в пятницу на пресс- конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Все сотрудники государственной администрации, кто может выполнять свои обязанности дистанционно, должны работать удаленно. Это рекомендация на ближайшие две недели", - сказал он, призвав использовать аналогичную стратегию и предпринимателей.

"Мы должны прервать эту цепочку заражений, - сказал он, обратив внимание, что многие европейские страны уже ввели полный карантин. - Мы должны дисциплинированно ограничивать контакты".

Согласно последним данным, в Польше коронавирусом с начала эпидемии заразились 340 834 человека, умер 5 351, выздоровели 134 724. В последнее время в Польше суточный прирост числа заразившихся неуклонно увеличивается. Последний антирекорд по количеству заболевших был зафиксирован в пятницу, когда стало известно о 21 629 новых инфицированных.

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