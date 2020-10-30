Израильская армия готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Турции
18:20 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я приказал Армии обороны Израиля подготовиться к оказанию экстренной помощи Турции. Представители армии уже поговорили с турецким военным атташе в Израиле", - написал Ганц в "Твиттере". Он добавил, что "Израиль и израильские силы безопасности всегда готовы оказать гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению повсюду".
В пятницу по меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Подземные толчки магнитудой до 6,7 произошли в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. Они вызвали разрушения в греческом городе Неон- Карловаси на острове Самос и в турецком Измире.
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