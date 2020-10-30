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Почти 400 осужденных помилованы указом президента Таджикистана

19:20 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о помиловании почти 400 осужденных. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что президент подписал указ "О помиловании лиц, осужденных к лишению свободы". Согласно документу, Рахмон "на основе принципов гуманности, сострадания, заботы о семьях, детях и подростках помиловал 378 человек и освободил их от дальнейшего отбывания наказания". Пресс-служба не уточняет, какие категории осужденных попали в этот список.

30 октября в Душанбе на совместном заседании верхней и нижней палат парламента Таджикистана состоялась церемония инаугурации Рахмона, который 11 октября был переизбран на очередной семилетний президентский срок. Рахмон выдвигался на выборы с программой экономического роста, основанной на Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года. Ее ключевые направления - обеспечение устойчивого экономического роста, ускоренная индустриализация, внедрение цифровой экономики, эффективное использование природных ресурсов, развитие человеческого потенциала и социальной сферы.

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