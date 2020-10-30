Из-за ситуации на границе Литва направила Белоруссии ноту протеста

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с односторонним частичным ограничением на въезд в Белоруссию. Как сообщила пресс- служба внешнеполитического ведомства, нота вручена послу Белоруссии в Литве.

"Нота направлена в связи с нарушением межправительственного соглашения о пунктах перехода границы и частичным закрытием границы с Литвой в нарушение установленных процедур и без предоставления соответствующей информации ", - говорится в сообщении.

Как отметил МИД, Вильнюс требует от Минска разъяснений и требует, чтобы подобные инциденты не повторялись.

29 октября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что республика временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс утверждал, что никаких официальных уведомлений о закрытии Белоруссией своей границы или изменениях режима пропуска через нее Вильнюс не получал.