У Медведева будет 3 месяца после вступления в силу нового закона на то, чтобы прийти в СФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент РФ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сможет в течение трех месяцев после вступления в силу законопроекта о порядке формирования Совета Федерации подать заявление для получения статуса сенатора. Об этом сказал ТАСС в субботу глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Согласно законопроекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, сможет в течение трех месяцев подать заявление для получения статуса сенатора. Бывший президент, прекративший полномочия до вступления в силу этого закона, так же в течение трех месяцев сможет подать соответствующее заявление с момента, как закон начнет действовать. Соответственно, и у Дмитрия Анатольевича будет три месяца после вступления закона в силу, чтобы прийти в Совфед, по истечении которых такая возможность будет утрачена", - пояснил Клишас.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение ограничить эту возможность для экс-президентов тремя месяцами, сенатор сказал, что "так решил действующий президент".

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации, который, в частности, предусматривает увеличение президентской квоты до 30 сенаторов, 7 из которых могут быть назначены пожизненно. Согласно инициативе, экс- президент сможет претендовать на пост пожизненного сенатора в течение 3 месяцев после ухода с поста главы государства. А президент, прекративший полномочия до момента вступления в силу этого закона, сможет подать соответствующее заявление в течение трех месяцев после такого, как закон вступит в силу.