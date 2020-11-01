0
0
84
НОВОСТИ

С 1 ноября восстанавливается авиасообщение с Японией

09:00 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение, приостановленное весной на фоне коронавируса. Соответствующее решение было озвучено в октябре оперативным штабом.

С воскресенья будут возобновлены рейсы "Авроры" из Владивостока в Токио. Планируется, что перевозчик будет выполнять один рейс в неделю в воскресенье на самолетах Airbus A319. В компании уточнили, что в будущем возможно увеличение частоты полетов.

С 5 ноября "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы по маршруту Москва - Токио. Рестарт полетной программы запланирован с одного раза в неделю, в дальнейшем количество полетов планируется увеличить до двух в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям)

В Токио в конце октября возобновилась работа российского визового центра. Информации о начале полетов японских JAL и All Nippon Airlines на данный момент нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 01.11.2020
В первый день ноября в Москве будет дождливо и холодно
0
59
09:40 01.11.2020
В штабе Байдена тайно ведется подготовка к передаче власти - СМИ
0
78
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
101
09:15 01.11.2020
Приставы приостановили работу около 2 тыс предприятий в РФ за нарушение санитарных норм по COVID-19
0
101
22:29 31.10.2020
Удар «Смерча» по городу Барда может привести к международным последствиям для Армении
0
969
21:00 31.10.2020
У Медведева будет 3 месяца после вступления в силу нового закона на то, чтобы прийти в СФ
0
778
20:30 31.10.2020
Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев
0
819
20:00 31.10.2020
Число умерших из-за коронавируса в октябре оказалось в 2 раза больше, чем в сентябре
0
808
19:30 31.10.2020
Посольство Франции глубоко обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ
0
754
19:00 31.10.2020
В Москве мужчина напал на полицейских около входа в ГУ МВД, двое пострадали - источник
0
823

Возврат к списку