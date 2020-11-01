С 1 ноября восстанавливается авиасообщение с Японией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение, приостановленное весной на фоне коронавируса. Соответствующее решение было озвучено в октябре оперативным штабом.

С воскресенья будут возобновлены рейсы "Авроры" из Владивостока в Токио. Планируется, что перевозчик будет выполнять один рейс в неделю в воскресенье на самолетах Airbus A319. В компании уточнили, что в будущем возможно увеличение частоты полетов.

С 5 ноября "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы по маршруту Москва - Токио. Рестарт полетной программы запланирован с одного раза в неделю, в дальнейшем количество полетов планируется увеличить до двух в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям)

В Токио в конце октября возобновилась работа российского визового центра. Информации о начале полетов японских JAL и All Nippon Airlines на данный момент нет.