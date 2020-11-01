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НОВОСТИ

Приставы приостановили работу около 2 тыс предприятий в РФ за нарушение санитарных норм по COVID-19

09:15 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в условиях пандемии приостановили работу почти двух тысяч предприятий и организаций, нарушавших санитарные нормы. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства в воскресенье.

"Приостановлена деятельность около 2 тыс. организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования", - сказал он, говоря о работе приставов в условиях введенных ограничений из-за пандемии.

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